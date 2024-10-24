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43-й пошёл! Столько мигрантов за сутки выслали из Челябинской области

43-й пошёл! Столько мигрантов за сутки выслали из Челябинской области

Но некоторые хотят обратно и идут на ухищрения. Рассказываем, на какие.Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД по Челябинской области продолжают высылать из России приезжих, которые не хотят жить по закону.

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Алатырка
Мало!!! Бесконечно мало!
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