43-й пошёл! Столько мигрантов за сутки выслали из Челябинской области

Но некоторые хотят обратно и идут на ухищрения. Рассказываем, на какие.Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД по Челябинской области продолжают высылать из России приезжих, которые не хотят жить по закону.
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