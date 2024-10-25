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Русская весна

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«Мовные патрули» заработают в Ивано-Франковске

«Мовные патрули» заработают в Ивано-Франковске

«Мовные патрули» заработают в Ивано-Франковске с 28 октября. Мэр города Руслан Марцинкив заявил, что их усилия будут направлены в первую очередь на переселенцев (жителей Донбасса), которые говорят на русском языке.

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