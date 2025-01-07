Специалисты осмотрят дом на Зареке после взрыва газа

Специалисты примут решение о возможной эксплуатации пятиэтажки на Луначарского, в городе введен режим ЧС В Петрозаводске продолжают устранять последствия взрыва бытового газа в одной из квартир пятиэтажного жилого дома на Луначарского.
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