Бюджет Санкт-Петербурга по результатам 11 месяцев превысил триллион рублей

Как и в прошлом году, бюджет Северной столицы в ноябре достиг планки в 1 трлн рублей. Положительная динамика поступления доходов позволила осенью скорректировать доходную часть в большую сторону — до 1 трлн 97 млрд рублей.
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