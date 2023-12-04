Алсу поспорила с визажистом для новогоднего шоу

Алсу приняла участие в праздничных съемках новогодних шоу, однако не все оценили ее образ. 40-летняя артистка выступала на концерте «Новая Песня года» в спорткомплексе «ВТБ Арена», где очень тщательно подготовилась к своему выступлению.
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