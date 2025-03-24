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Закон, порядок, государство

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В Амурском соединении дальней авиации проведены зачетные тренажи по особым случаям

В Амурском соединении дальней авиации проведены зачетные тренажи по особым случаям

Экипажами отработаны практические вводные при отказе двигателей и возникновении пожара на самолете, а также условное покидание воздушного судна.

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