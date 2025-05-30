Костин заявил, что готов участвовать в пари на 10 щелчков о решении ЦБ по ставке

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что готов участвовать в пари на десять щелчков по лбу вокруг решения Банка России по ключевой ставке - банкир утверждает, что в следующую пятницу, 6 июня, ставка будет снижена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии