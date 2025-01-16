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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роман Ротенберг: «Только благодаря поддержке Миллера, Медведева мы выигрывали Кубки Гагарина и Харламова, Олимпиаду – во многом благодаря «Газпрому». В СКА созданы все условия, чтобы взять Кубок, спасибо за доверие»

– Как та или иная серия поражений отражается на людях, которые тоже руководят СКА? Которые, может, выше вас? Миллер, Медведев.

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