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«Это один французский композитор»: как Сергей Кошонин обманул режиссёра, чтобы его музыку взяли в спектакль

«Это один французский композитор»: как Сергей Кошонин обманул режиссёра, чтобы его музыку взяли в спектакль

В театральных кругах до сих пор с улыбкой вспоминают историю о том, как актёр Сергей Кошонин выдал собственную мелодию за работу зарубежного автора.

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