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Дурова задержали во Франции по трём причинам

Дурова задержали во Франции по трём причинам

  Основатель Telegram Павел Дуров задержан во Франции. По некоторым данным, ему вменяется сразу несколько уголовных статей, за которые предпринимателю грозит до 20 лет лишения свободы.

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Комментарии
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Игорь Михайлович
ага, вот прямо москву там сейчас кто-то будет слушать.. )) наоборот, все обрадуются, скажут, что Дуров - агент Путина. кстати, до его отъезда из страны, фсб &quot;телегу&quot; тоже так же плющить пыталась ))
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