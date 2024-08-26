Дурова задержали во Франции по трём причинам

Игорь Михайлович

ага, вот прямо москву там сейчас кто-то будет слушать.. )) наоборот, все обрадуются, скажут, что Дуров - агент Путина. кстати, до его отъезда из страны, фсб "телегу" тоже так же плющить пыталась ))