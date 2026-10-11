С миру по нитке...
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10 инструментов для дома, которые я купил себе и вам тоже советую

В этой подборке 10 лучших инструментов, которые я купил себе домой и которые остались в моем обиходе.

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