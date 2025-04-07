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Снукерист.ру

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Джон Хиггинс выиграл у Селби финал Tour Championship: «Это моя лучшая победа»

Джон Хиггинс выиграл у Селби финал Tour Championship: «Это моя лучшая победа»

Шотландский легендарный снукерист Джон Хиггинс обыграл Марка Селби в финале на турнире Tour Championship 2025 в Манчестере, сообщает WST Джон Хиггинс — Чемпион Tour Championship 2025 (фото: WST)Все новости и результаты турнира Результаты, турнирная таблица Расписание трансляции - Финал Расписание трансляции турнира Джон Хиггинс заявил о своей победе над Марком Селби со счетом 10-8 в финале турнире Tour Championship 2025 как о лучшей в своей 33-летней карьере.

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