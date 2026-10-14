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Газета.ру

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Врач Адже: даже короткие тренировки могут ускорить наступление ремиссии диабета

Врач Адже: даже короткие тренировки могут ускорить наступление ремиссии диабета

Восемь часов сна в сутки, 15-минутные прогулки после еды и рацион с большим количеством овощей, ягод, цельнозерновых продуктов и бобовых помогают снизить уровень сахара в крови и добиться ремиссии при сахарном диабете второго типа.

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