Александр Дубинский: В центре Киева организовали концлагерь СБУ

У меня вопрос к Зеленскому. Знаете ли вы, что ваш друг детства Баканов на должности главы СБУ, совместно с первым замом Малюком — организовали в центре Киева концлагерь СБУ? Так как копия Третьего рейха у вас нелицензионная, то с бараками и крематориями (пока) не заморачивались, а организовали его прямо в здании СБУ, на Владимирской, 33.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии