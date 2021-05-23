Власти Ставрополя установили сроки купального сезона

В руководстве ставропольской столицы определились со сроками купального сезона в этом году. В рамках обозначенного графика за безопасность отдыхающих на водных объектах региона будут отвечать представители правоохранительных органов и спасатели.
В руководстве ставропольской столицы определились со сроками купального сезона в этом году. В рамках обозначенного графика за безопасность отдыхающих на водных объектах региона будут отвечать представители правоохранительных органов и спасатели.
Свежие комментарии