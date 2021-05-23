Южный Федеральный

127 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ваша Светлость
    Пофиг на всю бандерлядию! Все эти -чуки, -енки, -щуки и пр. по сути своей куркули и подлецы. А сейчас они легли под ...Марков назвал вин...
  • Сергей Лазарев
    Это как прочитать "трех поросят", не в обиду поросятам, в 90 лет)))Тихановская рассе...
  • Вера смелых
    Очередной пук в лужу от очередного ничтожества...Военный эксперт о...

Власти Ставрополя установили сроки купального сезона

Власти Ставрополя установили сроки купального сезона

В руководстве ставропольской столицы определились со сроками купального сезона в этом году. В рамках обозначенного графика за безопасность отдыхающих на водных объектах региона будут отвечать представители правоохранительных органов и спасатели.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх