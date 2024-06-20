Движение транспорта на улице Горького в Южно-Сахалинск будет ограничено

Южно-Сахалинск готовится к ремонту дорог. С 22 по 23 июня на участке улицы Горького между Тихоокеанским и Коммунистическим проспектами (от городской больницы до площади Славы) будет проведено фрезерование верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.
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