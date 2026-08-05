Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 397 подписчиков

Eurasian Times: «Евреи Путина» могут спасти Нетаньяху — но могут и погубить

Eurasian Times: «Евреи Путина» могут спасти Нетаньяху — но могут и погубить

Eurasian Times: «Евреи Путина» могут спасти Нетаньяху — но могут и погубить Судьба осенних выборов в Израиле критично зависит от предпочтений русскоязычной алии Алексей Песков Фото: Zuma/TASS В июне 2025 года, когда Израиль и Иран вели короткую 12-дневную войну, президента России Владимира Путина спросили, почему Москва не оказывает Тегерану более прямую военную поддержку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии