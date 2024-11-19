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Арестованное имущество экс-мэра Сочи Копайгородского превышает сумму ущерба в 100 раз

Арестованное имущество экс-мэра Сочи Копайгородского превышает сумму ущерба в 100 раз

Арестованное имущество экс-мэра Сочи Копайгородского превышает сумму ущерба в 100 разАдвокат Алексея Копайгородского сообщил, что арестованное имущество по делу экс-мэра Сочи превышает сумму нанесённого им ущерба.

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