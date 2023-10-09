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Джейлен Браун вышел на предсезонный матч, надев шорты задом наперед

Джейлен Браун вышел на предсезонный матч, надев шорты задом наперед

Свингмен «Бостона» Джейлен Браун привлек к себе внимание во время предсезонного матча с «Филадельфией» (114:106).

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