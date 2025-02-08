БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 399 подписчиков

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Чем аукнутся высокие зарплаты курьеров: неожиданное последствие, из-за которого за голову схватились уже не только заводы

Традиционный анекдот в тему: Встречаются два зумера: - Привет! Что делаешь? - Пока не в ресурсе, ищу себя, пытаюсь раскрыть внутренний потенциал - А ты что делаешь? - Живу от зарплаты до зарплаты! - Так ты нашёл работу? - От зарплаты отца до зарплаты матери.

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Комментарии
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tsan tsan
Очередное графоманство с претензией на анализ.
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2 час.
Александр
Попробуй что то умное сказать, в тему. Или ты курьер?
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26 мин.
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