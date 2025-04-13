Магия чисел: как высокое давление разрушает здоровье

По данным ВОЗ, каждый третий житель России страдает от артериальной гипертензии. При этом почти половина гипертоников даже не подозревают о том, что у них повышенное давление, или не придают этому значения.
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