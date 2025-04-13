ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 092 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Тимошков
    Угостился бы сам! Десяточком закладок, но под присмотром. Глядишь на следствии и содержании сэкономили.Закладчика наркот...
  • Vova Гарин
    ООН-что-то обосралась ни визгу и писку о убийстве пиндосами мирных людей,только горло драть против РоссииПо меньшей мере ш...
  • Людмила Лепаева
    Вся страна поделена кланамиКлюч под бизнес: ...

Магия чисел: как высокое давление разрушает здоровье

Магия чисел: как высокое давление разрушает здоровье

По данным ВОЗ, каждый третий житель России страдает от артериальной гипертензии. При этом почти половина гипертоников даже не подозревают о том, что у них повышенное давление, или не придают этому значения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх