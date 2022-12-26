Через 1000 лет многое поменяется в нашем мире. Ну, кроме дизайна пачки для соды, конечно

Картина Ильи Репина "Запорожцы умышленно распространяют непроверенную информацию, порочащую честь и достоинство главы турецкого государства".
Популярные статьи
- - А вот к нам в студию пришло письмо от Шамиля Прохоровича Кацнельсона из Нигерии... Да уж, как же судьба распорядилась человеком!
- - Петрович, я тебя в сотый раз прошу: не называй меня своим половым партнёром! Мы с тобой - паркетоукладчики!
- Из обезьяны труд сделал человека, а из коня - транспорт. Тут уж кому как повезёт...
Свежие комментарии