РЖАКА

187 286 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай
    А нефига при жене радостным ходить.Кто учит маленьки...
  • Светлана Сурина
    Дааа... Не знаю, смогла бы я так.  Низкий поклон женщине.Бабушка, я тоже м...
  • Владислав Ильмер
    Для раздела "Ржака" - самая подходящая тема, чтобы люди от души посмеялись. Смешнее анекдота я не читал.Бабушка, я тоже м...

Через 1000 лет многое поменяется в нашем мире. Ну, кроме дизайна пачки для соды, конечно

Через 1000 лет многое поменяется в нашем мире. Ну, кроме дизайна пачки для соды, конечно

Картина Ильи Репина "Запорожцы умышленно распространяют непроверенную информацию, порочащую честь и достоинство главы турецкого государства".

Вернуться к статье

Картина дня

наверх