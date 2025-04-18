Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в столичном регионе в период с 18 по 22 апреля. Такая же погода прогнозируется в Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Калужской, Тульской и Рязанской областях.
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