Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в столичном регионе в период с 18 по 22 апреля. Такая же погода прогнозируется в Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Калужской, Тульской и Рязанской областях.