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Царьград

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Через 2,5 года в России пациента будут вводить вакцину от рака

Через 2,5 года в России пациента будут вводить вакцину от рака

Персонализированные мРНК-вакцины против онкологии – это новое слово в медицине.В России готовятся к внедрению бесплатной (!) онковакцины.

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