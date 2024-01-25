Самые жестокие эксперименты над людьми и их результаты

Сегодня, когда активисты всего мира борются за права животных и выступают против проведения экспериментов на них, стоит вернуться в прошлое и вспомнить о временах, когда опыты над живыми существами, включая людей, были нормой.
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