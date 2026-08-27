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"Выстрелил и уехал": военный историк о будущем самоходок и маневренной войне

"Выстрелил и уехал": военный историк о будущем самоходок и маневренной войне

Дроны не сделали самоходки бесполезными, вопреки расхожему мнению. В маневренной войне мобильные батареи противника способны нанести куда больший урон, чем статичные позиции, — и к этому нужно быть готовыми.

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