В Самаре перевозить пассажиров по Ново-Садовой автобусами будет “Маяк”

Автобусы пустят в связи с перекрытием трамвайных путей на Ново-Садовой.В этой связи МП “Трамвайно-троллейбусное управление” было вынуждено найти перевозчика, который будет обеспечивать пассажирские перевозки на время перекрытия.
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