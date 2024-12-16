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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Воронков забил «Каролине» с передач Марченко и Проворова. У него 8+5 в 22 матчах

Форвард «Коламбуса» отличился с передач Кирилла Марченко и Ивана Проворова. Воронков набрал 13-е (8+5) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 22 игры.

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