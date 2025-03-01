Царьград Фото: Царьград Вся мировая политика неожиданным образом раскрылась в одной байке Михаила Хазина.
Вся мировая политика в одной байке Хазина: Трамп позвал всех на обед, но одного гостя - в качестве "закуски"
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Хазин умеет красивые образные выражения приводить, а по сути при Байдане "ударили" по Германии, как "локомотиву" ЕС, разрушив все экономические связи с Россией. При Трампе, следуя его "антиглобалистской" позиции просто ещё больше ударят, подняв пошлины на товары до 25% (в основном - поставки автомобилей и металлов в США).
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14 час.
Людмила Свириденко
Хазин, вроде, взрослый мужик, а всё в розовых очочках ходит! Пора бы уже их снять и посмотреть на мир своими глазами!
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12 час.
ЕК
Елена Каратеева
Вспомнила стишок - считалочку замечательного советского детского писателя Бориса Заходера. Вот она: "Жили-были два соседа, два соседа-людоеда. Людоеда людоед приглашает на обед. Людоед ответил:" Нет, не пойду к тебе сосед! На обед попасть не худо, но отнюдь не в виде блюда! "
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12 час.
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