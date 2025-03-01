Вся мировая политика в одной байке Хазина: Трамп позвал всех на обед, но одного гостя - в качестве "закуски"

Игорь Кузнецов Хазин умеет красивые образные выражения приводить, а по сути при Байдане "ударили" по Германии, как "локомотиву" ЕС, разрушив все экономические связи с Россией. При Трампе, следуя его "антиглобалистской" позиции просто ещё больше ударят, подняв пошлины на товары до 25% (в основном - поставки автомобилей и металлов в США).

Людмила Свириденко Хазин, вроде, взрослый мужик, а всё в розовых очочках ходит! Пора бы уже их снять и посмотреть на мир своими глазами!