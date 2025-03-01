Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 986 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Вся мировая политика в одной байке Хазина: Трамп позвал всех на обед, но одного гостя - в качестве "закуски"

Вся мировая политика в одной байке Хазина: Трамп позвал всех на обед, но одного гостя - в качестве "закуски"

Царьград Фото: Царьград Вся мировая политика неожиданным образом раскрылась в одной байке Михаила Хазина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Кузнецов
Хазин умеет красивые образные выражения приводить, а по сути при Байдане &quot;ударили&quot; по Германии, как &quot;локомотиву&quot; ЕС, разрушив все экономические связи с Россией. При Трампе, следуя его &quot;антиглобалистской&quot; позиции просто ещё больше ударят, подняв пошлины на товары до 25% (в основном - поставки автомобилей и металлов в США).
Ответить
14 час.
Людмила Свириденко
Хазин, вроде, взрослый мужик, а всё в розовых очочках ходит! Пора бы уже их снять и посмотреть на мир своими глазами!
Ответить
12 час.
ЕК
Елена Каратеева
Вспомнила стишок - считалочку замечательного советского детского писателя Бориса Заходера. Вот она: &quot;Жили-были два соседа, два соседа-людоеда. Людоеда людоед приглашает на обед. Людоед ответил:&quot; Нет, не пойду к тебе сосед! На обед попасть не худо, но отнюдь не в виде блюда! &quot;
Ответить
12 час.
наверх