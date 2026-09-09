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Пенсионерку нашли живой в день ее похорон

Пенсионерку нашли живой в день ее похорон

В Непале 64-летнюю женщину обнаружили живой в день ее похорон, сообщает AsiaOne .

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