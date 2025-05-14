В Адыгее после масштабной реконструкции по национальному проекту готовится к открытию концертный зал «Нальмэс»

Первый концерт на сцене обновлённого КЗ «Нальмэс» состоится уже в конце мая — на сцену выйдут артисты одноименного Государственного академического ансамбля народного танца Адыгеи, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.
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