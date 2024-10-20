Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Boeing предложил повысить заплату работникам компании на 35%

Компания Boeing и профсоюз, представляющий интересы 33 000 бастующих рабочих, достигли предварительного соглашения по новому контракту при содействии Белого дома, что повышает шансы на прекращение забастовки, которая парализовала одного из крупнейших экспортеров США, пишет Bloomberg.

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