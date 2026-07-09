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Крымская газета

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Походы, мастер-классы и наблюдения за звёздами: в Крыму пройдут Астроканикулы

Походы, мастер-классы и наблюдения за звёздами: в Крыму пройдут Астроканикулы

С 21 по 28 июля в Крымской астрофизической обсерватории в посёлке Научный (Бахчисарайский район) пройдут «Астроканикулы» — праздник любительской астрономии, где можно увидеть звёзды, туманности и планеты, послушать лекции и отправиться в походы по горному Крыму.

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