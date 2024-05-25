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Свежие комментарии

  • Юрий анин
    Они этим промышляют ещё с поджога Александрийской библиотеки Древнего Египта... понятно, что их поэтому отовсюду гнал...Цивилизаторы в Газе
  • Юрий анин
    Цивилизаторы в Газе
  • Александр Денисов
    Ну вот! Опять "царь" хороший, это енералы воры, а "царь" не, он не в курсе повального воровства в МО.Рука Пригожина? Нет!

Рука Пригожина? Нет!

Рука Пригожина? Нет!

У нас до вчерашнего дня был термин "рука Кремля". А со вчерашнего добавился ещё один - рука Пригожина.

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Комментарии
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Валентина смольникова
Шайгу виновен, все генеральши, ворюги были у него перед глазами. Кто поверит что он этого не видел.
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9 час.
МС
Марина Свобода
Для чего вдруг ??? Воры да в военное время - расстрел.
Ответить
9 час.
Александр Денисов
Ну вот! Опять &quot;царь&quot; хороший, это енералы воры, а &quot;царь&quot; не, он не в курсе повального воровства в МО.
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5 час.

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