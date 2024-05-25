У нас до вчерашнего дня был термин "рука Кремля". А со вчерашнего добавился ещё один - рука Пригожина.
Рука Пригожина? Нет!
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валентина смольникова
Шайгу виновен, все генеральши, ворюги были у него перед глазами. Кто поверит что он этого не видел.
Ответить
9 час.
МС
Марина Свобода
Для чего вдруг ??? Воры да в военное время - расстрел.
Ответить
9 час.
Александр Денисов
Ну вот! Опять "царь" хороший, это енералы воры, а "царь" не, он не в курсе повального воровства в МО.
Ответить
5 час.
Свежие комментарии