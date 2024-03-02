Машина со взрывным устройством пыталась проехать в Крым

В Крыму на пункте пропуска «Джанкой» под днищем машины обнаружено самодельное взрывное устройство, которое было сделано из компонентов иностранного производства, поставляемых на территорию Украины странами НАТО, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.
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