Путину доложили, что «Талибан» можно исключать из списка запрещенных организаций

Внешнеполитическое ведомство и министерство юстиции Российской Федерации доложили президенту Владимиру Путину, что движение «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) можно исключать из списка запрещенных организаций.
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