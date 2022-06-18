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«В долгосрочной стратегии мы ставим перед собой задачу разработки электромобиля». АвтоВАЗ замахнулся на серийный электромобиль

«В долгосрочной стратегии мы ставим перед собой задачу разработки электромобиля». АвтоВАЗ замахнулся на серийный электромобиль

На Петербургском международном экономическом форуме много говорили об автомобильной отрасли России, не без привязки к флагманскому предприятию – АвтоВАЗу.

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