Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал интервью генсека НАТО Йенса Столтенберга немецкому телеканалу ARD и пришел к выводу, что в США решили обвинить Владимира Зеленского в неудачах.
Политик Филиппо счел, что США готовятся бросить Зеленского
Комментарии
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фарид сабиров
Кто то помнит что бы амеры своих не бо
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8 час.
фарид сабиров
кто то помнит что бы амеры не бросили кого то на произвол ???? История такого не помнит , всех кого они первоначально прикормили и выпестовали в итоге или покойники или на помойке Истрии с голым задом и полном забвении. И этому зеленому клоуну не долго куковать , масло уже разлили
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8 час.
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