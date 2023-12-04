Политик Филиппо счел, что США готовятся бросить Зеленского

фарид сабиров

кто то помнит что бы амеры не бросили кого то на произвол ???? История такого не помнит , всех кого они первоначально прикормили и выпестовали в итоге или покойники или на помойке Истрии с голым задом и полном забвении. И этому зеленому клоуну не долго куковать , масло уже разлили