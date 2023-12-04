Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 159 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Borisov
    Т-а-а- вы што ??!!    Путин вот так взял  и заявил , а мигранты все до единого  ОХУ.ЛИ  и... ... стали сразу уважать ...Путин заявил, что...
  • Юрий анин
    Так какая-то мелочь из карманных денег министра...Бывший министр Аб...
  • Лидия
    А это точно был инфаркт, а не сердечный приступ? Четыре дня маловато. Желаю ему здоровья и бросить курить.Михаил Боярский в...

Политик Филиппо счел, что США готовятся бросить Зеленского

Политик Филиппо счел, что США готовятся бросить Зеленского

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал интервью генсека НАТО Йенса Столтенберга немецкому телеканалу ARD и пришел к выводу, что в США решили обвинить Владимира Зеленского в неудачах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
фарид сабиров
Кто то помнит что бы амеры своих не бо
Ответить
8 час.
фарид сабиров
кто то помнит что бы амеры не бросили кого то на произвол ???? История такого не помнит , всех кого они первоначально прикормили и выпестовали в итоге или покойники или на помойке Истрии с голым задом и полном забвении. И этому зеленому клоуну не долго куковать , масло уже разлили
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх