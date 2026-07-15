"Приехали и качают здесь права": почему на Кубани так не любят туристов. Больше я туда ни ногой

ВН

Воропаева Нина

Местные жители называются "кубаноидами", это такой слой людей, которые любят только деньги. Все, кто туда переезжали с нашего Урала (край добрых и отзывчивых людей), сталкивались с откровенной ненавистью, завистью, местью, жадностью. Это прям какая-то прослойка, живущая по своим законам. Правильно, лучше поехать отдыхать в другие страны, там хотя бы сервис, улыбки, хоть и дежурные, но нет хамства и пренебрежения к людям, которые привезли свои честно заработанные деньги.