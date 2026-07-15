После этой поездки я твердо решил, что ноги моей больше не будет на кубанских курортах. Хватит, сыт по горло этим хваленым "южным гостеприимством", которое оказывается банальным желанием обобрать тебя до нитки и при этом смешать с грязью.
"Приехали и качают здесь права": почему на Кубани так не любят туристов. Больше я туда ни ногой
Комментарии
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ВН
Воропаева Нина
Местные жители называются "кубаноидами", это такой слой людей, которые любят только деньги. Все, кто туда переезжали с нашего Урала (край добрых и отзывчивых людей), сталкивались с откровенной ненавистью, завистью, местью, жадностью. Это прям какая-то прослойка, живущая по своим законам. Правильно, лучше поехать отдыхать в другие страны, там хотя бы сервис, улыбки, хоть и дежурные, но нет хамства и пренебрежения к людям, которые привезли свои честно заработанные деньги.
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3 н.
Майя Majesty
Стопроцентная правда.😎
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3 н.
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