Не ешьте - отравитесь: названа рыба с рекордным содержанием ртути и мышьяка

Всем любителям морепродуктов сообщили неприятную новость. По словам нутрициолога Александры Новиковой, некоторые виды рыб могут вызывать отравление у человека, поскольку способны накапливать в себе вредные металлы, такие как ртуть, кадмий, мышьяк и свинец.
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