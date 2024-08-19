Троих москвичей задержали за танцы под нацистские марши в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали троих москвичей, которые устроили на улице танцы под нацистские марши времен Второй мировой войны, а также демонстрировали жесты нацистского приветствия, сообщили в пресс-службе МВД города.
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