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София Захарова: «Сейчас идет полным ходом работа над четверным лутцем. И на удочке еще подрабатываем тройной аксель»

Российская фигуристка София Захарова рассказала, что изучает четверной лутц и тройной аксель. – Раньше ты отмечала, что пробуешь ультра-си, но докрученный прыжок пока не выезжала.

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