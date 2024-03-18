В Пензенской области продажа алкоголя во дворах домов может быть запрещена

На стадии антикоррупционной экспертизы находится законопроект о запрете так называемых «разливаек». В Пензенской области планируют ввести запрет на розничную продажу алкоголя в помещениях, расположенных на первых этажах многоквартирных домов.
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