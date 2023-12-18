РБК СТИЛЬ
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РБК СТИЛЬ

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Какой будет праздничная ночь в «Гранд Отеле Европа»

Какой будет праздничная ночь в «Гранд Отеле Европа»

Гостей «Гранд Отеля Европа» (Михайловская ул., 1/7) завораживает сама атмосфера исторического места. Это петербургская классика в ее лучшем воплощении: архитектура Росси и модерн Лидваля, оригинальные витражи по эскизам Бенуа и исторические фонтаны, уникальный даже для Петербурга декор и антикварные предметы обстановки.

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