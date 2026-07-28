Китайский Avatr незаметно установил рекорд продаж в России

За прошедшую неделю в России зарегистрировали 155 новых электромобилей Avatr. Это наивысший недельный показатель марки за всю историю ее присутствия на российском рынке, указал аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале.
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