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Китайский Avatr незаметно установил рекорд продаж в России

Китайский Avatr незаметно установил рекорд продаж в России

За прошедшую неделю в России зарегистрировали 155 новых электромобилей Avatr. Это наивысший недельный показатель марки за всю историю ее присутствия на российском рынке, указал аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

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