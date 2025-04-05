Российский источник электронов для лучевой терапии заменит импортные аналоги, заявили в МИФИ

Специалисты Национального исследовательского ядерного университета МИФИ разработали опытный образец источника электронов – ключевого компонента систем лучевой терапии, применяемых в лечении онкологических заболеваний.
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