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Российский источник электронов для лучевой терапии заменит импортные аналоги, заявили в МИФИ

Российский источник электронов для лучевой терапии заменит импортные аналоги, заявили в МИФИ

Специалисты Национального исследовательского ядерного университета МИФИ разработали опытный образец источника электронов – ключевого компонента систем лучевой терапии, применяемых в лечении онкологических заболеваний.

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