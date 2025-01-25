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Царьград

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ЦРУ исследует версию утечки COVID-19 из лаборатории Ухани под руководством Рэтклиффа

ЦРУ исследует версию утечки COVID-19 из лаборатории Ухани под руководством Рэтклиффа

ЦРУ, под руководством Джона Рэтклиффа, рассматривает версию об утечке COVID-19 из лаборатории в Ухане.

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