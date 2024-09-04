В «Сбере» заявили о мощнейшей в истории банка кибератаке

«Сбер» в конце июля подвергся мощнейшей в истории банка кибератаке за стороны Украины. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) сообщил зампред правления финансовой организации Станислав Кузнецов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии