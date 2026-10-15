Дежурные силы противоздушной обороны за прошедшую ночь нейтрализовали 166 украинских беспилотников самолетного типа над 14 российскими регионами.
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