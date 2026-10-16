Предприятиям в России объяснили, как эффективно сбивать дроны ВСУ. Дмитрий Кузякин подчеркнул, что бизнес, предприятия которого относятся к критической инфраструктуре, должен быть по максимуму задействован в выстраивании обороны: "Вы несёте ответственность".