Предприятиям в России объяснили, как эффективно сбивать дроны ВСУ. Дмитрий Кузякин подчеркнул, что бизнес, предприятия которого относятся к критической инфраструктуре, должен быть по максимуму задействован в выстраивании обороны: "Вы несёте ответственность".
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